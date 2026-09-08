Jake La Furia: “Tanti vogliono diventare famosi, questo ti porta a fare musica di me**a”

Jake La Furia torna tra i giudici di X Factor, il talent musicale la cui nuova edizione prende il via su SkyUno da giovedì 10 settembre. Durante la conferenza stampa di presentazione, il rapper ha sottolineato come spesso la voglia di arrivare e diventare famosi sovrasti poi il talento musicale. “Quello che mi colpisce in generale è il fatto che c’è un non voler essere dei musicisti, ma il voler essere famosi. Questo ti può portare a fare una musica di me**a” ha dichiarato Jake La Furia, che poi ha aggiunto: “Penso che ci voglia comunque la passione per la musica”. Secondo il rapper deve “esserci qualcosa che lo fa brillare sul palco durante l’esibizione. Mi piace vedere gente che è appassionata ma si diverte”.

Novità di questa edizione è Irama, che sostituisce Achille Lauro. “Ogni percorso secondo me è diverso, non esistono tanti modi di fare musica” afferma il cantante che rivela di aver “avuto la fortuna di essere stato accolto un po’ come in una grande famiglia”. Irama concorda con Jake La Furia sul fatto che “in questo periodo storico l’artista è concentrato su fama e soldi” mentre prima di tutto dovrebbe esserci “la necessità di dire qualcosa”. Il cantante, tuttavia, aggiunge: “Parlando con i ragazzi sono persone vere, che hanno voglia di raccontare la propria storia. Bisogna scindere quella che è la finzione dalla realtà”.