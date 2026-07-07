Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Zucchero: “L’Eurovision fa cag**e. Non oserei mai contraddire De Gregori in pubblico”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il cantante si racconta in un'intervista a "Il Fatto Quotidiano"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dall’Eurovision a Francesco De Gregori: Zucchero si racconta in un’intervista senza filtri a Il Fatto Quotidiano. Sulle dichiarazioni di De Gregori riguardo alla possibilità degli artisti di schierarsi, il cantautore afferma: “Ero in giro per l’Europa e ho letto di qualche battibecco. Ma non ho avuto neanche il tempo di capire, onestamente. Voglio essere serio ma, sempre di più, faccio ironia perché spero sempre che i doppi sensi possano arrivare. Vedo che purtroppo, invece, la gente si prende ancora molto sul serio e quindi faccio fatica. Un disco di Bob Dylan si chiamava “Contengo Moltitudini”, che vuol dire contengo tanti dubbi. E se sei una persona sensibile, un’artista, hai continuamente dei dubbi. Io ce li ho quotidianamente, mi metto in dubbio. Per cui contengo moltitudini, come ha detto De Gregori. È bellissimo e mi ci ritrovo. Poi con Francesco abbiamo scritto delle cose molto belle, ci siamo frequentati, ci conosciamo bene, abbiamo suonato dal vivo. Non oserei mai contraddirlo in pubblico. E ci vuole molta competenza per parlare di questo concetto che ha espresso De Gregori, così come parlare di certi argomenti che ha trattato Guccini o che esprimeva De André”.

Riguardo al panorama musicale italiano attuale, invece, Zucchero afferma di apprezzare “Salmo musicalmente non lo conosco così a fondo, ma ho letto i testi, ci conosciamo, abbiamo fatto anche due o tre live insieme. È una persona che scrive in modo ovviamente giovane, che usa un linguaggio molto attuale, ma dove io mi ci riconosco. Forse Salmo è un po’ più pesante, ma sono anche altri tempi. Io già con ‘Pippo che c***o fai?’ la discografia mi diceva: ‘Ma non puoi cambiare in ‘Pippo che cosa fai?’’. Oltre a Salmo, mi piacciono molto anche Marracash e Blanco”. Il cantautore parla anche della novità di Sanremo 2027, ovvero una serata che decreterà colui che parteciperà all’Eurovision: “Io sono passato di lì e sono arrivato penultimo. Ma se fossi un direttore artistico farei esattamente la stessa scelta. All’Eurovision ci deve andare qualcuno che ha i cog****i. Che può essere, come dire, competitivo. Per favore, sennò rimaniamo indietro. L’Eurovision fa cag**e in ogni modo. A parte i Måneskin, tutti gli altri hanno fatto cag**e. Che si pensasse a cantare e a portare delle belle canzoni”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Raphaela Gromes a TPI: “Il mio album celebra la forza femminile ma la vera parità non è ancora stata raggiunta”
Musica / Eminem contro Meta: causa da 109 milioni di dollari per presunta violazione del copyright
Musica / La lettera di Nesli al fratello Fabri Fibra: “Non abbiamo mai smesso di amarti”
Ti potrebbe interessare
Musica / Raphaela Gromes a TPI: “Il mio album celebra la forza femminile ma la vera parità non è ancora stata raggiunta”
Musica / Eminem contro Meta: causa da 109 milioni di dollari per presunta violazione del copyright
Musica / La lettera di Nesli al fratello Fabri Fibra: “Non abbiamo mai smesso di amarti”
Musica / Daniele Silvestri contro Francesco De Gregori: "Ha perso un'occasione"
Musica / Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstiziale
Musica / Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: "Che delusione che sei"
Musica / Antonello Venditti: “Ero depresso, Lucio Dalla mi ha salvato la vita”
Musica / A Vicenza la seconda edizione dell’Altrovi festival
Musica / Alva Noto e Christian Fennesz in memoria di Ryuichi Sakamoto: a Vicenza l’unica tappa italiana
Musica / Blanco: "La cura per me l'ho scritta pensando alla relazione tra due cantanti famosi"
Ricerca