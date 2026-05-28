Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: “Grande ca**ata, che delusione che sei”

Enzo Iacchetti critica Francesco De Gregori per le parole del cantautore sulla possibilità degli artisti di schierarsi. “Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura” aveva dichiarato il cantante durante la presentazione del suo ultimo live Nevergreen (Perfette Sconosciute). E ancora: “Un proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente. Non sono per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, ma perché perché non sono abbastanza sensibili per conto loro? C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere. Io non faccio proclami, perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele”.

Le parole di De Gregori hanno suscitato numerose reazioni, tra cui quella del comico e attore Enzo Iacchetti che ha commentato così le parole del cantautore: “Grande cazzata. L’uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. Che delusione che sei”. Anche Eros Ramazzotti ha detto la sua commentando sul profilo Instagram de Il Fatto Quotidiano: “Non sono d’accordo con il maestro dal volto umano”.