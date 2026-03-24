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È morto Gino Paoli: il cantautore aveva 91 anni. Da “Sapore di sale” a “Il cielo in una stanza”, addio a uno dei più grandi interpreti della musica italiana

Immagine di copertina
Credit: AGF

Addio a uno dei più grandi cantautori italiani

di Niccolò Di Francesco
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È morto, all’età di 91 anni, il cantautore Gino Paoli. Lo annuncia in una nota la famiglia in cui si chiede riservatezza: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, l’artista è considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto brani celebri che non solo sono entrati nella storia della musica ma che ancora oggi abbracciano più generazioni, tra cui Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Quattro amici. Cresciuto a Genova, Gino Paoli si distingue per uno stile intimista, essenziale e profondamente autobiografico. Le sue canzoni raccontano sentimenti, fragilità e desideri con un linguaggio diretto ma poetico, lontano dai modelli melodrammatici dell’epoca. Nel corso della sua carriera ha scritto canzoni, divenute celebri, per artisti del calibro di Sergio Endrigo e Ornella Vanoni, con la quale intreccia anche una relazione sentimentale.

Il cantautore salì anche alla ribalta della cronaca per un tentato suicidio nel 1963. Gino Paoli si sparò un colpo di pistola al cuore con il proiettile, però, che si fermò nel torace senza intaccare organi vitali. Nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a cinque edizioni del Festival di Sanremo e ha vinto il Festivalbar nel 1991 con il brano Quattro amici. Sposato con Anna Fabbri, dalla quale ha avuto il figlio Giovanni, deceduto lo scorso anno, il cantante fece scalpore per la sua relazione con l’attrice Stefania Sandrelli, all’epoca minorenne, dalla quale ha avuto una figlia, Amanda, nata il 31 ottobre 1964 e chiamata con il cognome materno. Dopo una lunga e tormentata relazione con la collega Ornella Vanoni, nel 1991 si è sposato con Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, dalla quale ha avuto tre figli: Nicolò, Tommaso e Francesco.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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