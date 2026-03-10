Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:29
Home » Politica
Musica

“Per sempre sì è un regalo per il referendum”: Meloni “arruola” Sal Da Vinci

Immagine di copertina
Credit: AGF

La rivelazione di "Repubblica" secondo cui in Fratelli d’Italia c’è chi vorrebbe utilizzare il brano come colonna sonora dei comizi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Secondo quanto rivela La Repubblica, venerdì scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì per complimentarsi per la performance festivaliera. “La tua Per sempre sì è pure un regalo per il referendum” avrebbe dichiarato la premier a Salvatore Michael Sorrentino, vero nome dell’artista partenopeo. Una semplice battuta? Forse. O forse no. Secondo il quotidiano, infatti, all’interno di Fratelli d’Italia c’è chi vorrebbe utilizzare il brano come colonna sonora dei comizi per la campagna referendaria del 22 e 23 marzo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Forse già giovedì, quando la premier è attesa a Milano,  al Teatro Parenti, per il primo raduno della sua campagna referendaria – si legge su Repubblica – Il ministro Francesco Lollobrigida ha già piazzato la strofa sotto a un post di Instagram. Improbabile che Meloni faccia sul palco il gesto della mano con l’anello.  Ma non è escluso che le casse del Parenti sparino il motivetto. La Campania  è una delle regioni del Sud dove il No è in testa. E tutto può servire, anche l’aiuto canoro”. Interpellato da Fanpage, l’ufficio stampa del cantante non ha né confermato né smentito  la notizia limitandosi a dire: “Non abbiamo nessuna dichiarazione da fare in merito”.  Non è chiaro, quindi, se la canzone vincitrice del Festival verrà realmente utilizzata  da FDI nei prossimi giorni per tentare di convincere gli elettori a dire Per sempre sì al referendum sulla giustizia.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
