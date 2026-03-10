“Per sempre sì è un regalo per il referendum”: Meloni “arruola” Sal Da Vinci

Secondo quanto rivela La Repubblica, venerdì scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì per complimentarsi per la performance festivaliera. “La tua Per sempre sì è pure un regalo per il referendum” avrebbe dichiarato la premier a Salvatore Michael Sorrentino, vero nome dell’artista partenopeo. Una semplice battuta? Forse. O forse no. Secondo il quotidiano, infatti, all’interno di Fratelli d’Italia c’è chi vorrebbe utilizzare il brano come colonna sonora dei comizi per la campagna referendaria del 22 e 23 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Forse già giovedì, quando la premier è attesa a Milano, al Teatro Parenti, per il primo raduno della sua campagna referendaria – si legge su Repubblica – Il ministro Francesco Lollobrigida ha già piazzato la strofa sotto a un post di Instagram. Improbabile che Meloni faccia sul palco il gesto della mano con l’anello. Ma non è escluso che le casse del Parenti sparino il motivetto. La Campania è una delle regioni del Sud dove il No è in testa. E tutto può servire, anche l’aiuto canoro”. Interpellato da Fanpage, l’ufficio stampa del cantante non ha né confermato né smentito la notizia limitandosi a dire: “Non abbiamo nessuna dichiarazione da fare in merito”. Non è chiaro, quindi, se la canzone vincitrice del Festival verrà realmente utilizzata da FDI nei prossimi giorni per tentare di convincere gli elettori a dire Per sempre sì al referendum sulla giustizia.