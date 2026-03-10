“Per sempre sì è un regalo per il referendum”: Meloni “arruola” Sal Da Vinci
La rivelazione di "Repubblica" secondo cui in Fratelli d’Italia c’è chi vorrebbe utilizzare il brano come colonna sonora dei comizi
Secondo quanto rivela La Repubblica, venerdì scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì per complimentarsi per la performance festivaliera. “La tua Per sempre sì è pure un regalo per il referendum” avrebbe dichiarato la premier a Salvatore Michael Sorrentino, vero nome dell’artista partenopeo. Una semplice battuta? Forse. O forse no. Secondo il quotidiano, infatti, all’interno di Fratelli d’Italia c’è chi vorrebbe utilizzare il brano come colonna sonora dei comizi per la campagna referendaria del 22 e 23 marzo.
“Forse già giovedì, quando la premier è attesa a Milano, al Teatro Parenti, per il primo raduno della sua campagna referendaria – si legge su Repubblica – Il ministro Francesco Lollobrigida ha già piazzato la strofa sotto a un post di Instagram. Improbabile che Meloni faccia sul palco il gesto della mano con l’anello. Ma non è escluso che le casse del Parenti sparino il motivetto. La Campania è una delle regioni del Sud dove il No è in testa. E tutto può servire, anche l’aiuto canoro”. Interpellato da Fanpage, l’ufficio stampa del cantante non ha né confermato né smentito la notizia limitandosi a dire: “Non abbiamo nessuna dichiarazione da fare in merito”. Non è chiaro, quindi, se la canzone vincitrice del Festival verrà realmente utilizzata da FDI nei prossimi giorni per tentare di convincere gli elettori a dire Per sempre sì al referendum sulla giustizia.