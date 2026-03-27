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Musica

Blanco: “La cura per me l’ho scritta pensando alla relazione tra due cantanti famosi, ma non dirò mai chi sono”

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Credit: AGF

La rivelazione del cantante

di Niccolò Di Francesco
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Blanco ha fatto una rivelazione inedita su La cura per me, la canzone da lui scritta e portata al successo da Giorgia durante il Festival di Sanremo 2025. Ospite di Deejay chiama Italia, il programma radiofonico in onda su Radio Deejay condotto da Linus e Nicola Savino, il cantante ha rivelato a proposito di come è nato il brano: “Avevo pensato a una relazione tra due cantanti… che non voglio dire. Ho promesso di non dirlo!”. L’interprete non ha ovviamente svelato i nomi, ma sul web, intanto, è subito partito il toto-nomi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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