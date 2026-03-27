Blanco ha fatto una rivelazione inedita su La cura per me, la canzone da lui scritta e portata al successo da Giorgia durante il Festival di Sanremo 2025. Ospite di Deejay chiama Italia, il programma radiofonico in onda su Radio Deejay condotto da Linus e Nicola Savino, il cantante ha rivelato a proposito di come è nato il brano: “Avevo pensato a una relazione tra due cantanti… che non voglio dire. Ho promesso di non dirlo!”. L’interprete non ha ovviamente svelato i nomi, ma sul web, intanto, è subito partito il toto-nomi.

📻| BLANCO ha affermato a Radio DeeJay che LA CURA PER ME è stata scritta pensando a una relazione tra due cantanti. Non ha voluto dire i nomi! Fate le vostre ipotesi! «Avevo pensato a una relazione tra due cantanti… che non voglio dire.Ho promesso di non dirlo!» pic.twitter.com/0UQOfIHpo0 — BLANCO (@blanchitonation) March 26, 2026