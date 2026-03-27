Blanco: “La cura per me l’ho scritta pensando alla relazione tra due cantanti famosi, ma non dirò mai chi sono”
La rivelazione del cantante
Blanco ha fatto una rivelazione inedita su La cura per me, la canzone da lui scritta e portata al successo da Giorgia durante il Festival di Sanremo 2025. Ospite di Deejay chiama Italia, il programma radiofonico in onda su Radio Deejay condotto da Linus e Nicola Savino, il cantante ha rivelato a proposito di come è nato il brano: “Avevo pensato a una relazione tra due cantanti… che non voglio dire. Ho promesso di non dirlo!”. L’interprete non ha ovviamente svelato i nomi, ma sul web, intanto, è subito partito il toto-nomi.
📻| BLANCO ha affermato a Radio DeeJay che LA CURA PER ME è stata scritta pensando a una relazione tra due cantanti. Non ha voluto dire i nomi!
Fate le vostre ipotesi!
«Avevo pensato a una relazione tra due cantanti… che non voglio dire.Ho promesso di non dirlo!» pic.twitter.com/0UQOfIHpo0
— BLANCO (@blanchitonation) March 26, 2026