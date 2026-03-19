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Musica

“Adriano Celentano è mio padre, non cerco soldi”: la replica del cantante al presunto figlio

Immagine di copertina
Credit: AGF

"In realtà sono tuo nonno" ha scritto l'interprete

di Niccolò Di Francesco
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Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto. Nei giorni scorsi, infatti, nel corso della trasmissione in onda su Rai, La volta buona, il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, aveva annunciato in esclusiva un’intervista al presunto figlio segreto di Adriano Celentano. “Non vado a caccia di soldi, voglio solo chiamarmi Celentano” avrebbe dichiarato l’uomo secondo il quale il cantante avrebbe conosciuto la madre, Maria Luigia Biscardi, nel gennaio 1970 per poi scoprire di essere incinta. “Il figlio mi ha detto che non gli interessa l’aspetto economico. La mamma di questo signore si è sposata quattro anni dopo con un uomo che ha adottato questo ragazzo e lui ha preso il suo cognome. Gli abbiamo chiesto: perché non hai parlato prima? E lui ci ha detto che non l’ha fatto perché c’era il papà adottivo ancora vivo e non voleva farlo soffrire. Mentre lui chiede il riconoscimento della paternità a Celentano, chiede il disconoscimento del padre adottivo. Il condizionale è d’obbligo, la magistratura dirà la sua e il tribunale farà chiarezza” ha rivelato Biavardi.

 

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Ora, però, arriva anche la replica di Adriano Celentano. Il “molleggiato”, infatti, ha scritto sui suoi social: “Ciao Antonio, mi spiace contraddirti. Purtroppo io non sono tuo padre, la verità è che io sono tuo nonno”.

 

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Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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