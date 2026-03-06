BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: “Vergogna a chi ci ha augurato di morire”

Dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni in cui scoppiava la guerra in Iran, BigMama è riuscita a rientrare in Italia. La cantante, che aveva lanciato un disperato appello sui social, ha replicato alle critiche e soprattutto agli insulti ricevuti. In una serie di post Instagram, l’interprete ha scritto: “Ci tengo a chiarire, prima di leggere ulteriori fake news sul mio conto. Io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai, con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. Dopo giorni di chiamate e di attesa in aeroporto siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 febbraio con un volo partito ieri mattina 5 marzo. Biglietto che ho pagato con i miei soldi, così come il taxi utilizzato per raggiungere l’aeroporto”.

E ancora: “Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo. Mi sento profondamente privilegiata perché posso scrivere queste parole da casa mia. Ci sono persone che la guerra la vivono ogni giorno, in posti molto meno sicuri. Quella sensazione di impotenza che ti sovrasta è terribile e distruttiva. La paura di morire ti fa dimenticare di essere vivo e c’è ancora chi lo dimentica ogni giorno. La guerra dovrebbe fare schifo a tutti, dovrebbe fare schifo anche a te”. BigMama, quindi, replica alle critiche: “Sono una cittadina italiana con residenza a Milano e pago le tasse allo Stato. Ho anche io il diritto di chiedere aiuto, se serve, a prescindere dai miei ideali politici. Mi sembra grave non saperlo e non riconoscerlo. Hanno deciso di attaccarci, infangare la nostra reputazione, mentire. Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia. La vostra ignoranza è disarmante, ma spiega tante cose. Sono felice di non essere come voi. Fate schifo e sempre ne farete”.