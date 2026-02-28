Icona app
Spettacoli

Big Mama bloccata a Dubai, il disperato appello sui social: “Sentiamo i missili sulla testa, fateci tornare a casa” | VIDEO

La cantante è bloccata negli Emirati Arabi a causa chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all'attacco di Isarele e Usa all'Iran

di Niccolò Di Francesco
La cantante Big Mama è bloccata a Dubai, a causa chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all’attacco di Isarele e Usa all’Iran. L’interprete, visibilmente preoccupata, ha lanciato un disperato appello sui social: “Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa”.

Intanto quattro persone sono state ferite all’aeroporto di Dubai dopo un nuovo attacco missilistico da parte dell’Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invece, ha confermato la morte dell’ayatollah Khamenei definito “una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali”.

 

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca