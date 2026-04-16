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Armor: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Giovanni Macchi
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Armor: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Armor, film del 2024 diretto da Justin Routt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una guardia di sicurezza, ex poliziotto, James Brody, vedovo e con problemi di alcolismo, lavora con suo figlio Casey, sposato e in attesa del primo figlio, per trasportare milioni di dollari tra le banche quando una squadra di ladri capitanata da Rook orchestra una rapina del furgone per impossessarsi dei soldi: dopo un violento inseguimento in auto, Rook circonda il furgone blindato e James e Casey si ritrovano alle strette su un ponte pericolante su un fiume. C’è poco tempo prima che Rook e gli aggressori facciano irruzione, e James spinge le sue abilità al limite massimo per proteggere la vita di suo figlio prima della propria. Il piano dei ladri fallisce: tutta la banda, ad eccezione di Rook, muore e il furgone blindato finisce in fondo al fiume sottostante.

Armor: il cast

Abbiamo visto la trama di Armor, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Patric: James Brody
  • Sylvester Stallone: Rook
  • Josh Wiggins: Casey Brody
  • Dash Mihok: Smoke
  • Laney Stiebing: Sara Brody
  • Erin Ownbey: Trisha Brody
  • Jeff Chase: Viper
  • Victoria Paige Watkins

Streaming e tv

Dove vedere Armor in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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