Armor: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Armor, film del 2024 diretto da Justin Routt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una guardia di sicurezza, ex poliziotto, James Brody, vedovo e con problemi di alcolismo, lavora con suo figlio Casey, sposato e in attesa del primo figlio, per trasportare milioni di dollari tra le banche quando una squadra di ladri capitanata da Rook orchestra una rapina del furgone per impossessarsi dei soldi: dopo un violento inseguimento in auto, Rook circonda il furgone blindato e James e Casey si ritrovano alle strette su un ponte pericolante su un fiume. C’è poco tempo prima che Rook e gli aggressori facciano irruzione, e James spinge le sue abilità al limite massimo per proteggere la vita di suo figlio prima della propria. Il piano dei ladri fallisce: tutta la banda, ad eccezione di Rook, muore e il furgone blindato finisce in fondo al fiume sottostante.

Armor: il cast

Abbiamo visto la trama di Armor, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Patric: James Brody

Sylvester Stallone: Rook

Josh Wiggins: Casey Brody

Dash Mihok: Smoke

Laney Stiebing: Sara Brody

Erin Ownbey: Trisha Brody

Jeff Chase: Viper

Victoria Paige Watkins

Streaming e tv

Dove vedere Armor in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.