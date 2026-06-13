Una voce per Padre Pio: anticipazioni e ospiti dello show con Mara Venier su Rai 1

Questa sera, sabato 13 giugno 2026, su Rai 1 in prima serata alle 21,30 Mara Venier conduce Una voce per Padre Pio, lo storico appuntamento dedicato alla solidarietà, tra musica e fede. Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), Mara Venier sarà anche quest’anno alla guida della manifestazione, giunta alla 27esima edizione. Ma chi sono gli ospiti e i cantanti di quest’anno? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’edizione 2026 di “Una Voce per Padre Pio”, un programma nato da un’idea di Enzo Palumbo, riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Anna Oxa; Fausto Leali; Orietta Berti; Fabrizio Moro; Amii Stewart; Michele Bravi; Elettra Lamborghini. L’Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Non mancheranno anche quest’anno momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio.

Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus. Componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Fastweb, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa Twt, Convergenze e Postemobile o, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. “Una Voce per Padre Pio Onlus” sostiene iniziative dell’organizzazione “Una Voce per Padre Pio” sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole e nei Paesi in via di sviluppo in Africa. La regia è di Roberto Croce.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,30. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.