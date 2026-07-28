Lo chiamavano Bulldozer: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, 28 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo chiamavano Bulldozer, film del 1978, di produzione italo-tedesca, diretto da Michele Lupo con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bulldozer è un ex giocatore di football americano ritiratosi improvvisamente e datosi alla vita errabonda in barca. Costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore, speronato da un sommergibile, incontra i militari del sergente Kempfer nella vicina base USA di Camp Darby (chiamato nel film Camp Durban) dediti al bullismo con i giovani locali. I contendenti non perdono occasione per affrontarsi tra risse e scherzacci. Una sera Bulldozer sfida lo stesso Kempfer a braccio di ferro e lo batte nettamente : la forza e lo smacco attirano su di lui le simpatie dei ragazzi e accrescono la rabbia del sottufficiale, memore di una scommessa perduta anni prima proprio a causa dell’ex giocatore.

La ripicca va avanti impedendo la fornitura del pezzo di ricambio (un polverizzatore Thompson) per il motore della barca, disponibile soltanto presso i magazzini del comando statunitense e Kempfer, allenatore della sua squadra di football, dopo l’ennesima rissa in cui stavolta partecipa pure Bulldozer, attirato ingannevolmente dai ragazzi e in cui gli americani hanno la peggio, sfida strategicamente i ragazzi ad un’improbabile partita con tanto di premio in palio. Bulldozer, riuscito a riparare la barca anche se con un polverizzatore più scadente, inizialmente declina il loro invito a prestarsi come allenatore. Una sera però Spitz, uno dei ragazzi, viene aggredito da dei picchiatori di una bisca clandestina e Bulldozer lo soccorre: il primo racconta il vero motivo del pestaggio (dopo aver inizialmente mentito) assumendosi la sua colpa, e il secondo il motivo del suo ritiro dal football, avvenuto a causa degli incontri truccati. Egli tuttavia capisce quanto sia importante la sfida per i ragazzi, convincendosi a prepararli per la partita.

Lo chiamavano Bulldozer: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lo chiamavano Bulldozer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Bulldozer

Raimund Harmstorf: Sergente Kempfer

Ottaviano Dell’Acqua: Gerry

Nando Paone: Ghigo

Enzo Santaniello: Tojo

Marco Stefanelli: Tony

Giovanni Vettorazzo: Spitz

René Kolldehoff: Colonnello

Joe Bugner: Alberto Sarticoli “Orso”

Gigi Reder: Curatolo

Piero Del Papa: il barbiere

Luciano Bonanni: Osvaldo

Totò Mignone: oste

Riccardo Pizzuti: Simpson

Carlo Reali: ufficiale-telecronista partita

Streaming e tv

Dove vedere Lo chiamavano Bulldozer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.