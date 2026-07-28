Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo chiamavano Bulldozer: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Lo chiamavano Bulldozer: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, 28 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo chiamavano Bulldozer, film del 1978, di produzione italo-tedesca, diretto da Michele Lupo con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bulldozer è un ex giocatore di football americano ritiratosi improvvisamente e datosi alla vita errabonda in barca. Costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore, speronato da un sommergibile, incontra i militari del sergente Kempfer nella vicina base USA di Camp Darby (chiamato nel film Camp Durban) dediti al bullismo con i giovani locali. I contendenti non perdono occasione per affrontarsi tra risse e scherzacci. Una sera Bulldozer sfida lo stesso Kempfer a braccio di ferro e lo batte nettamente : la forza e lo smacco attirano su di lui le simpatie dei ragazzi e accrescono la rabbia del sottufficiale, memore di una scommessa perduta anni prima proprio a causa dell’ex giocatore.

La ripicca va avanti impedendo la fornitura del pezzo di ricambio (un polverizzatore Thompson) per il motore della barca, disponibile soltanto presso i magazzini del comando statunitense e Kempfer, allenatore della sua squadra di football, dopo l’ennesima rissa in cui stavolta partecipa pure Bulldozer, attirato ingannevolmente dai ragazzi e in cui gli americani hanno la peggio, sfida strategicamente i ragazzi ad un’improbabile partita con tanto di premio in palio. Bulldozer, riuscito a riparare la barca anche se con un polverizzatore più scadente, inizialmente declina il loro invito a prestarsi come allenatore. Una sera però Spitz, uno dei ragazzi, viene aggredito da dei picchiatori di una bisca clandestina e Bulldozer lo soccorre: il primo racconta il vero motivo del pestaggio (dopo aver inizialmente mentito) assumendosi la sua colpa, e il secondo il motivo del suo ritiro dal football, avvenuto a causa degli incontri truccati. Egli tuttavia capisce quanto sia importante la sfida per i ragazzi, convincendosi a prepararli per la partita.

Lo chiamavano Bulldozer: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lo chiamavano Bulldozer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Bud Spencer: Bulldozer
  • Raimund Harmstorf: Sergente Kempfer
  • Ottaviano Dell’Acqua: Gerry
  • Nando Paone: Ghigo
  • Enzo Santaniello: Tojo
  • Marco Stefanelli: Tony
  • Giovanni Vettorazzo: Spitz
  • René Kolldehoff: Colonnello
  • Joe Bugner: Alberto Sarticoli “Orso”
  • Gigi Reder: Curatolo
  • Piero Del Papa: il barbiere
  • Luciano Bonanni: Osvaldo
  • Totò Mignone: oste
  • Riccardo Pizzuti: Simpson
  • Carlo Reali: ufficiale-telecronista partita

Streaming e tv

Dove vedere Lo chiamavano Bulldozer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie dell’ottava puntata
TV / Bastardi senza gloria: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie dell’ottava puntata
TV / Bastardi senza gloria: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della terza puntata (replica)
TV / Lucio per amico. Ricordando Battisti: tutto quello che c’è da sapere
TV / Ascolti tv lunedì 27 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island, Filorosso, Zona bianca
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della settima puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della seconda puntata (replica)
Ricerca