Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata

Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie di diverse età, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Dove vedere Temptation Island (Estate 2026) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì o lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5 a partire dal 24 giugno 2026, subito dopo il classico appuntamento con la Ruota della Fortuna.

Temptation Island 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Temptation Island (Estate 2026), ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda nove puntate: la prima il 24 giugno 2026; l’ultima il 29 luglio 2026. Secondo alcune indiscrezioni, però, dovrebbe esserci anche una settima e un’ottava puntata. Prendete nota sul calendario perché ci saranno alcuni cambiamenti per evitare sovrapposizioni con i Mondiali. Il viaggio nei sentimenti andrà in onda regolarmente di mercoledì per i primi tre appuntamenti (24 giugno, 1° luglio e 8 luglio). Dalla quarta puntata in poi, invece, la messa in onda si sposterà al lunedì sera, con i restanti capitoli previsti per il 13, 20, 22 e il gran finale con tre serate consecutive: 27, 28 e 29 luglio. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 24 giugno
  • Seconda puntata: 1 luglio
  • Terza puntata: 8 luglio
  • Quarta puntata: 13 luglio
  • Quinta puntata: 20 luglio
  • Sesta puntata: 22 luglio
  • Settima puntata: 27 luglio
  • Ottava puntata: 28 luglio
  • Nona puntata: 29 luglio
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della settima puntata
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della seconda puntata (replica)
Ti potrebbe interessare
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della settima puntata
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della seconda puntata (replica)
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 luglio 2026
TV / I predoni: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv domenica 26 luglio: Noos, Racconto di una notte, Che ci faccio qui
TV / Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 15esima puntata
TV / Compagni di scuola: tutto quello che c’è da sapere sul film di Verdone su Rete 4
TV / Juventus. Primo amore: il documentario in onda su Rai 2
Ricerca