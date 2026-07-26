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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 15esima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata

Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir e Canfeza tentano di avere un po’ di intimità lontano dal caos familiare, ma ogni tentativo viene interrotto. Nel frattempo, Ferman sta per crollare: la relazione clandestina con Efsane rischia di essere scoperta. Sare esce con Salih per un secondo appuntamento e finisce accidentalmente per colpirlo con un dardo al tiro a segno.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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