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Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

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di Antonio Scali
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Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 26 luglio

Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Domenico Iannacone racconta le fragilità e le possibilità, tra memorie che si spengono e, sorprendentemente, si riaccendono. Tre storie, tre visioni diverse della mente umana, che smontano stereotipi e ricompongono con delicatezza il valore della coscienza, della conoscenza, della memoria. Tre traiettorie diverse, un unico sguardo: quello che vede nella mente non solo un organo, ma un luogo vivo, che resiste, si trasforma, fiorisce. Anche laddove sembra spegnersi, può ancora raccontare.

Titolo della puntata, in replica, è “La casa degli altri”: Domenico Iannacone esplora la casa, lo spazio che definisce l’identità e le emozioni di ogni individuo e indaga il significato profondo dell’abitare un luogo che può accogliere o respingere. Liliana Nechita, romena, vive in Italia da oltre vent’anni facendo la badante. Mentre si prendeva cura degli altri, ha iniziato a scrivere, riuscendo a pubblicare e trasformando la fatica e la solitudine in parole. Il suo è un racconto struggente, che dà voce a migliaia di donne arrivate dall’Est Europa per sopravvivere, spesso dimenticando sé stesse. Donne che vivono “in nessun luogo”, sradicate dalla propria terra e sospese in un presente che non le riconosce.
Edoardo Tresoldi, artista internazionale, restituisce forma a ciò che apparentemente sembra perduto. Le sue architetture monumentali, costruite con reti metalliche, evocano luoghi scomparsi, ma ancora vivi nella memoria. In uno spazio sospeso tra rovina e futuro, presenza e assenza, il suo lavoro diventa metafora di una “casa ideale”, che protegge senza imprigionare.
A distanza di anni, Domenico Iannacone torna a incontrare Guglielmo, che abita ancora nella stessa casa popolare alla periferia di Milano. Dopo un grave incidente ha perso tutto: lavoro, stabilità, prospettive. Vive nell’appartamento che fu di sua zia, senza corrente elettrica, in condizioni al limite della sopravvivenza. La sua è una resistenza silenziosa, un’esistenza ai margini in una città che corre veloce e dimentica i più fragili. Qui, Guglielmo ritrova Jean-Pierre, l’uomo che molti anni prima lo aveva aiutato in un momento di difficoltà. Jean-Pierre, ex dirigente, ha lasciato il benessere per dedicarsi ad aiutare gli ultimi con l’Associazione Opera Cardinal Ferrari. Il loro incontro, dopo tanto tempo, riaccende un legame profondo e la speranza quando tutto sembrava perduto.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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