Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 26 luglio
Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni
Domenico Iannacone racconta le fragilità e le possibilità, tra memorie che si spengono e, sorprendentemente, si riaccendono. Tre storie, tre visioni diverse della mente umana, che smontano stereotipi e ricompongono con delicatezza il valore della coscienza, della conoscenza, della memoria. Tre traiettorie diverse, un unico sguardo: quello che vede nella mente non solo un organo, ma un luogo vivo, che resiste, si trasforma, fiorisce. Anche laddove sembra spegnersi, può ancora raccontare.
A distanza di anni, Domenico Iannacone torna a incontrare Guglielmo, che abita ancora nella stessa casa popolare alla periferia di Milano. Dopo un grave incidente ha perso tutto: lavoro, stabilità, prospettive. Vive nell’appartamento che fu di sua zia, senza corrente elettrica, in condizioni al limite della sopravvivenza. La sua è una resistenza silenziosa, un’esistenza ai margini in una città che corre veloce e dimentica i più fragili. Qui, Guglielmo ritrova Jean-Pierre, l’uomo che molti anni prima lo aveva aiutato in un momento di difficoltà. Jean-Pierre, ex dirigente, ha lasciato il benessere per dedicarsi ad aiutare gli ultimi con l’Associazione Opera Cardinal Ferrari. Il loro incontro, dopo tanto tempo, riaccende un legame profondo e la speranza quando tutto sembrava perduto.
Streaming e tv
Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.