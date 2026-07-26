Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 26 luglio

Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Domenico Iannacone racconta le fragilità e le possibilità, tra memorie che si spengono e, sorprendentemente, si riaccendono. Tre storie, tre visioni diverse della mente umana, che smontano stereotipi e ricompongono con delicatezza il valore della coscienza, della conoscenza, della memoria. Tre traiettorie diverse, un unico sguardo: quello che vede nella mente non solo un organo, ma un luogo vivo, che resiste, si trasforma, fiorisce. Anche laddove sembra spegnersi, può ancora raccontare.

Titolo della puntata, in replica, è “La casa degli altri”: Domenico Iannacone esplora la casa, lo spazio che definisce l’identità e le emozioni di ogni individuo e indaga il significato profondo dell’abitare un luogo che può accogliere o respingere. Liliana Nechita, romena, vive in Italia da oltre vent’anni facendo la badante. Mentre si prendeva cura degli altri, ha iniziato a scrivere, riuscendo a pubblicare e trasformando la fatica e la solitudine in parole. Il suo è un racconto struggente, che dà voce a migliaia di donne arrivate dall’Est Europa per sopravvivere, spesso dimenticando sé stesse. Donne che vivono “in nessun luogo”, sradicate dalla propria terra e sospese in un presente che non le riconosce.

Edoardo Tresoldi, artista internazionale, restituisce forma a ciò che apparentemente sembra perduto. Le sue architetture monumentali, costruite con reti metalliche, evocano luoghi scomparsi, ma ancora vivi nella memoria. In uno spazio sospeso tra rovina e futuro, presenza e assenza, il suo lavoro diventa metafora di una “casa ideale”, che protegge senza imprigionare.

A distanza di anni, Domenico Iannacone torna a incontrare Guglielmo, che abita ancora nella stessa casa popolare alla periferia di Milano. Dopo un grave incidente ha perso tutto: lavoro, stabilità, prospettive. Vive nell’appartamento che fu di sua zia, senza corrente elettrica, in condizioni al limite della sopravvivenza. La sua è una resistenza silenziosa, un’esistenza ai margini in una città che corre veloce e dimentica i più fragili. Qui, Guglielmo ritrova Jean-Pierre, l’uomo che molti anni prima lo aveva aiutato in un momento di difficoltà. Jean-Pierre, ex dirigente, ha lasciato il benessere per dedicarsi ad aiutare gli ultimi con l’Associazione Opera Cardinal Ferrari. Il loro incontro, dopo tanto tempo, riaccende un legame profondo e la speranza quando tutto sembrava perduto.