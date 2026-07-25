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Festival del Circo di Montecarlo: tutto quello che c’è da sapere

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di Antonio Scali
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Festival del Circo di Montecarlo: artisti, cast e streaming dell’evento

Questa sera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il Festival del Circo di Montecarlo, l’evento giunto alla sua 46esima edizione. Si tratta di un’edizione particolarmente importante per il carattere celebrativo sia per il mondo del Circo, che festeggia i 50 anni dalla nascita del Festival di Montecarlo, sia per il Principato di Monaco che celebra i 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco. È stato infatti il Principe Ranieri nel 1974 a volere nel Principato un grande festival internazionale del Circo che accogliesse una volta all’anno i migliori artisti da ogni parte del mondo. Si tratta di repliche estive di appuntamenti già trasmessi nei mesi scorsi su Rai 1.

Dalla sua scomparsa, questa eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che porta avanti con passione la tradizione del festival arricchendola negli anni delle tendenze più moderne apportate per esempio da artisti provenienti da Le Cirque du soleil, o creando un Campionato Junior per dare risalto alle nuove generazioni del Circo.

Per la Rai quest’anno la conduzione è affidata a Serena Autieri, con il commento tecnico di Alessandro Serena, divulgatore delle Arti Circensi all’Università Statale di Milano ed appartenente ad una delle più importanti dinastie circensi italiane, gli Orfei.

Al termine della serata conclusiva saranno assegnati i prestigiosi Premi Clown d’oro, d’Argento e di Bronzo, proprio come avviene per le Olimpiadi o i Mondiali di calcio, contesi da artisti che rappresentano l’eccellenza del circo mondiale nelle sue svariate discipline ivi compresa la Clownerie nella quale l’Italia ha sempre primeggiato.

Quest’anno lo show sarà arricchito da un corposo backstage per far vivere la preparazione degli artisti e, per l’occasione, da diverse immagini di repertorio riguardante i Principi di Monaco, Ranieri e Grace Kelly, concesse gentilmente da Teche rai.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival del Circo di Montecarlo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera in replica – sabato 25 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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