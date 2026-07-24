Amiamoci finché siamo vivi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Amiamoci finché siamo vivi è il film in onda su Rai 3 questa sera, 24 luglio 2026, alle ore 21.30. Si tratta di una pellicola francese del 2025 diretta da Jean-Pierre Améris. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, come trama e cast.

Trama

Sul treno per Ginevra, Victoire, una passeggera invadente e senza peli sulla lingua, ha la fortuna di incontrare il suo idolo assoluto Antoine Toussaint, la grande stella della musica francese. Lui è allo stremo delle forze e vorrebbe solo staccare il cervello, mentre lei è piena di energia e non ha nessun limite. Sarà un incontro esplosivo per entrambi.

Amiamoci finché siamo vivi: il cast del film

Protagonisti del film grandi attori come Gérard Darmon, Valérie Lemercier, Alice de Lencquesaing, Patrick Timsit, Christian Dustour, Sophie Mounicot.

Streaming e tv

Dove vedere Amiamoci finché siamo vivi in tv e streaming? Appuntamento in prima serata questa sera, 24 luglio 2026, alle ore 21.30 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.