Ascolti tv mercoledì 22 luglio: Il diritto di contare, Temptation Island 2026

Ascolti tv mercoledì 22 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 22 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Il diritto di contare. Su Rai 2 Radio 2 Live. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Il corriere – The Mule. Su Canale 5 Temptation Island 2026. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 22 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.