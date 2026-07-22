Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 22 luglio

Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Sofia Stefani, vigilessa in prova, viene uccisa il 16 maggio del 2024 con un colpo di pistola sparato dal vicecommissario dei vigili di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, che oggi siede sul banco degli imputati alla Corte d’Assise di Bologna per omicidio volontario. È il caso al centro di “Un giorno in Pretura”, condotto da Roberta Petrelluzzi e in onda questa sera, mercoledì 22 luglio alle 21.15 su Rai 3, con la puntata “Tutti i sogni di Sofia” a cura di Tommi Liberti. Secondo l’accusa, l’imputato ha eliminato la ragazza, più giovane di lui di trent’anni e con la quale aveva una turbolenta relazione extraconiugale, per paura che potesse rivelare dettagli scabrosi della loro storia a sua moglie e sul posto di lavoro. Secondo la difesa invece, Sofia Stefani era una ragazza fragile che non controllava la sua aggressività, e nel corso di una lite ha messo le mani sulla pistola dell’ufficiale, provocando lo sparo fatale.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.