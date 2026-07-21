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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 21 luglio 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 21 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Manila Nazzaro racconta vita privata e professionale, tra amori, difficoltà e nuove scelte. La scrittrice Chiara Tagliaferri ripercorre l’emozionante storia della figlia, diventata anche un libro. Katia Ricciarelli condivide ricordi inediti della sua storia d’amore con Pippo Baudo e torna ai momenti più importanti della sua carriera. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi e Sinistra, si racconta tra politica e vita privata. Elenoire Casalegno parla, invece, della sua storia d’amore. Ad accompagnare la puntata la musica del trio Le Appassionante.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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