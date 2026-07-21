Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Tim Summer Hits 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tim Summer Hits 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 17 luglio 2026; la quinta e ultima (il best of) venerdì 7 agosto 2026. Di seguito la programmazione completa: