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Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntata

Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti, scaletta)

A guidare le cinque serate in programma saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sul palco si alterneranno oltre 80 artisti, pronti a regalare performance, successi e momenti speciali in una cornice unica. Tra le novità la presenza di Federico Basso e Cristiano Militello che compiranno incursioni sul palco. Gli artisti protagonisti di TIM Summer Hits 2026 saranno: Achille Lauro, Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Baby K, Bambole di Pezza, Benji & Fede, Chiello, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elena D’Elia,  Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro,  Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, Giusy Ferreri, Il Tre, Irama, J-Ax,  LDA & AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Stalvetti, Ludwig e Il Pagante, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Mari Froes, Maria Antonietta & Colombre, Merk & Kremont, Michele Bravi, Myss Keta, Mr. Rain, Nayt, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti con Il Rosso e IAEM, Paola Iezzi, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, SKT, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, Welo.

Qual è la scaletta della puntata di stasera di Tim Summer Hits? L’ordine di uscita dei cantanti non è stato reso noto. Per tanto, al momento, non abbiamo informazioni in merito alla scaletta ufficiale della serata. Per scoprirla non ci resta che seguire lo show in diretta.

Streaming e tv

Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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