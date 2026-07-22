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Il corriere – The Mule: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il corriere – The Mule: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato dall’iconico Clint Eastwood. La storia è tratta da una storia vera, quella di Leo Sharp, un veterano della Seconda Guerra Mondiale diventato poi un corriere per il cartello di Sinaloa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista della storia è Earl Stone, un uomo che a 80 anni è costretto a chiudere la sua attività e si ritrova senza soldi, completamente da sola. Gli viene offerto un lavoro piuttosto misterioso: l’unica qualità richiesta è saper guidare l’automobile. Quello che Earl non sa è che è stato appena ingaggiato per diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Inaspettatamente Earl, veterano di guerra, si dimostra essere un’ottima risorsa e riesce a trasportare un cospicuo carico. Per questo gli viene assegnato anche un assistente, il cui compito è aiutarlo e al tempo stesso controllarlo. Eppure non è l’unico a tenere d’occhio l’ottantenne.

Il corriere – The Mule: il cast del film

Come già anticipato, il film è diretto e interpretato da Clint Eastwood, nome iconico del mondo hollywoodiano. Vediamo di seguito quali sono gli attori e i relativi personaggi che compongono il cast:

  • Clint Eastwood: Earl Stone
  • Bradley Cooper: agente Colin Bates
  • Michael Peña: agente Trevino
  • Dianne Wiest: Mary Stone
  • Andy García: Laton
  • Alison Eastwood: Iris Stone
  • Taissa Farmiga: Ginny Stone
  • Ignacio Serricchio: Julio Gutierrez
  • Loren Dean: agente Brown
  • Laurence Fishburne: agente speciale Warren Lewis
  • Victor Rasuk: Rico
  • Manny Montana: Axl
  • Clifton Collins Jr.: Gustavo
  • Noel Gugliemi: Bald Rob
  • Eugene Cordero: Luis Rocha
  • Robert LaSardo: Emilio

Streaming e TV

Dove vedere Il corriere – The Mule in diretta TV e live streaming? Il film va in onda stasera, 22 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Per seguire il film in diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a Mediaset Infinity, la piattaforma messa a disposizione degli utenti a titolo gratuito previa registrazione.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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