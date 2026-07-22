Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu: lo spettacolo da Cosenza dedicato a Rino Gaetano in onda su Rai 2. Anticipazioni, ospiti, cantanti, canzoni, scaletta, conduttori, location, streaming

Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu è l’evento promosso da Rai Radio2 e registrato a Cosenza lo scorso 12 giugno, con la conduzione di Ema Stokholma e Gino Castaldo, per rendere omaggio a un grande cantautore di origine calabrese, Rino Gaetano. Il concerto, con tanti ospiti, va in onda in prima serata su Rai 2 questa sera, 22 luglio 2026, alle ore 21.20. Ma scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti, cast, cantanti, scaletta, canzoni

Dalla suggestiva Piazza XV Marzo, uno dei luoghi simbolo della città di Cosenza, un sentito omaggio a un grande cantautore scomparso troppo presto, Rino Gaetano, originario di Crotone. A condurre la serata saranno Ema Stokholma e Gino Castaldo, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso le sonorità e le voci più apprezzate della musica italiana contemporanea. Sul palco si alterneranno artisti di primo piano come Gabry Ponte, Noemi, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Aiello, Eugenio in Via Di Gioia, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Santamarea, Francamente, Senhit e Alessandro Gaetano, insieme alla Radio2 Social Band. L’evento è stato registrato lo scorso 12 giugno e trasmesso in prima visione su Rai 2 questa sera, 22 luglio. Proprio dal celebre brano Il cielo è sempre più blu prende il nome una serata che celebra la forza della musica come linguaggio universale e occasione di incontro. Un sentito omaggio a Rino Gaetano, a 45 anni dalla scomparsa.

Streaming e tv

Dove vedere Rai Radio2 – Live – Il cielo è sempre più blu in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 22 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.