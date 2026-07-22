Il diritto di contare: tutto quello che c’è da sapere sul film
Il diritto di contare: trama (storia vera), cast e streaming del film
Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il diritto di contare, film uscito nel 2016 e diretto da Theodore Melfi. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly e racconta la vita di Katherine Johnson, una scienziata e matematica che negli anni ’60 ha collaborato con la NASA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Un gruppo di donne intelligentissime devono lottare non soltanto contro un sistema aziendale maschilista, ma anche contro il razzismo e la Guerra Fredda. Ambientata negli anni ’60, la storia vede la NASA determinata a seguire l’esempio dei russi, reduci dal primo volo spaziale dell’uomo. Nel pieno della Guerra Fredda, le protagoniste del film vivono in un’America schiacciata dal razzismo e dal patriarcato. Katherine Jonhson è una brillante scienziata che lavora insieme a Dorothy Vaughan e Mary Jackson, a loro volta menti geniali. Tutte e tre lavorano presso la NASA come calcolatrici, ma lottano ogni giorno contro il razzismo dilagante e per i diritti delle donne.
Katherine è brillante nel suo lavoro e viene notata per questo, soprattutto perché la NASA è in difficoltà e ha bisogno di una marcia in più per raggiungere il risultato dei russi. Per questo Katherine viene trasferita nello Space Task Group, team guidato da Al Harrison. Per Katherine non sarà facile imporre la propria parola su quella degli altri esperti. Dorothy invece è costretta a sopportare Viviana Mitchell, sua supervisore, che dubita delle sue capacità soltanto per il colore della sua pelle. Infine Mary vuole diventare ingegnere e si iscrive ad un corso destinato in principio soltanto ai bianchi.
Il diritto di contare: il cast
Abbiamo visto la trama de Il diritto di contare, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Taraji P. Henson: Katherine Johnson
- Octavia Spencer: Dorothy Vaughan
- Janelle Monáe: Mary Jackson
- Kevin Costner: Al Harrison
- Kirsten Dunst: Vivian Mitchell
- Jim Parsons: Paul Stafford
- Glen Powell: John Glenn
- Mahershala Ali: Jim Johnson
- Aldis Hodge: Levi Jackson
- Donna Biscoe: Joylette Coleman
- Maria Howell: Miss Summer
- Ariana Neal: Joylette Johnson
- Saniyya Sidney: Constance Johnson
- Zani Jones Mbayise: Kathy Johnson
- Kimberly Quinn: Ruth
- Scott M. Morgan: Bill Calhoun
- Olek Krupa: Karl Zielinski
- Lydia Jewett: Katherine Coleman da bambina
- Karan Kendrick: Joylette Coleman da giovane
- Tre Stokes: Levi Jr.
- Alkoya Brunson: Kenneth Vaughn
- Ashton Tyler: Leonard Vaughn
- Robert McKay: Pastore Ayres
- Gregory Alan Williams: Marion Smithson
- Corey Mendel Parker: Howard Vaughan
- Travis Smith: Scott Carpenter
- Tequila Whitfield: Eleanor
- Crystal Lee Brown: Bernie
- Dane Davenport: Alan Shepard
- Joe Hardy Jr.: Gordon Cooper
- Ken Strunk: Jim Webb
- Scott Michael Morgan: Bill Calhoun
Streaming e tv
Dove vedere Il diritto di contare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.