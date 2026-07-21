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Safe House – Non fidarti di nessuno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Safe House – Non fidarti di nessuno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe House – Non fidarti di nessuno, film del 2025 diretto da Jamie Marshall con Lucien Laviscount, Hannah John-Kamen, Ethan Embry, Lewis Tan, Holt McCallany, Brian Borello, Michael Bradway, Markina Brown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo che un attacco terroristico ha gettato nel caos la città di Los Angeles, sei agenti federali sono riusciti a mettersi al sicuro e a nascondersi. Gradualmente, tuttavia, cominciano a sospettare che il colpevole dell’attentato potrebbe essere uno di loro.

Safe House – Non fidarti di nessuno: il cast

Abbiamo visto la trama di Safe House – Non fidarti di nessuno, ma qual è il cast? Tra gli attori principali figurano: Lucien Laviscount, Hannah John-Kamen, Ethan Embry, Lewis Tan, Holt McCallany, Brian Borello, Michael Bradway, Markina Brown.

Streaming e tv

Dove vedere Safe House – Non fidarti di nessuno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 21 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Mediaset.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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