Ascolti tv martedì 21 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 21 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits. Su Rai 2 Storie al bivio. Su Rete 4 Poveri ma ricchi. Su Canale 5 Delibal – Dolce veleno. Su Italia 1 Safe House – Non fidarti di nessuno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 21 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.