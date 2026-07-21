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Ascolti tv lunedì 20 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island 2026
Ascolti tv lunedì 20 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Debito di sangue. Su Canale 5 Temptation Island 2026. Su Italia 1 Cash Out 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 20 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share dalle 21:49 alle 23:58. Su Canale5 Temptation Island conquista 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1% dalle 21:40 alle 00:36. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (626.000 – 3.8%), Filorosso segna 501.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 622.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge 554.000 spettatori e il 3.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.946.000 spettatori (18.1%) dalle 20:45 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:41 alle 20:51 (3.537.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.466.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:54 alle 21:31.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.288.000 spettatori pari al 24%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.101.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.274.000 spettatori (14.8%), mentre The Wall convince 1.786.000 spettatori (16.6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.