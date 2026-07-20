Debito di sangue: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Debito di sangue (Blood Work), film del 2002 prodotto, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Terry McCaleb è un attempato detective dell’FBI ossessionato da un pericoloso serial killer che lo sfida lasciando messaggi. In un inseguimento col suo nemico, McCaleb viene colpito da infarto e due anni dopo subisce un trapianto di cuore. Appena ristabilitosi dall’intervento, una donna, Graciella Rivers, riesce a convincerlo ad occuparsi dell’omicidio della sorella. McCaleb, ormai in pensione, accetta il caso perché il cuore che gli permette ora di tornare ad una vita quasi normale è proprio quello di quella donna, vittima di un rapinatore di un minimarket.

Contro le raccomandazioni del medico curante, l’ex agente dell’FBI si getta anima e corpo nell’indagine, sfruttando le proprie amicizie nella polizia. Il caso della donna è da collegarsi all’omicidio di un uomo in circostanze analoghe avvenuto due settimane prima. Dopo aver seguito numerose false piste, McCaleb scopre che il legame tra i due assassinati sta nel fatto che entrambi erano donatori di sangue, ed entrambi avevano un gruppo sanguigno non comune, lo stesso suo. Ristudiando le modalità dei delitti, tutti e due filmati da telecamere di sorveglianza, giunge alla conclusione che l’assassino ha con ogni probabilità voluto uccidere sapendo che la vittima avrebbe potuto donare il proprio cuore ad una persona in attesa di trapianto e con lo stesso gruppo sanguigno.

Debito di sangue: il cast

Abbiamo visto la trama di Debito di sangue, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Terry McCaleb

Jeff Daniels: Jasper “Buddy” Noone

Wanda De Jesus: Graciella Rivers

Anjelica Huston: Dr.ssa Bonnie Fox

Tina Lifford: Det. Jaye Winston

Dylan Walsh: Det. John Waller

Paul Rodriguez: Det. Ronaldo Arrango

Mason Lucero: Raymond Torres

Gerry Becker: Mr. Tolliver

Rick Hoffman: James Lockridge

Alix Koromzay: Mrs. Cordell

Igor’ Žižikin: Mikhail Bolotov

Maria Quiban: Gloria Torres

Streaming e tv

Dove vedere Debito di sangue in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.