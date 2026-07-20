Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Debito di sangue: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Debito di sangue: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Debito di sangue (Blood Work), film del 2002 prodotto, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Terry McCaleb è un attempato detective dell’FBI ossessionato da un pericoloso serial killer che lo sfida lasciando messaggi. In un inseguimento col suo nemico, McCaleb viene colpito da infarto e due anni dopo subisce un trapianto di cuore. Appena ristabilitosi dall’intervento, una donna, Graciella Rivers, riesce a convincerlo ad occuparsi dell’omicidio della sorella. McCaleb, ormai in pensione, accetta il caso perché il cuore che gli permette ora di tornare ad una vita quasi normale è proprio quello di quella donna, vittima di un rapinatore di un minimarket.

Contro le raccomandazioni del medico curante, l’ex agente dell’FBI si getta anima e corpo nell’indagine, sfruttando le proprie amicizie nella polizia. Il caso della donna è da collegarsi all’omicidio di un uomo in circostanze analoghe avvenuto due settimane prima. Dopo aver seguito numerose false piste, McCaleb scopre che il legame tra i due assassinati sta nel fatto che entrambi erano donatori di sangue, ed entrambi avevano un gruppo sanguigno non comune, lo stesso suo. Ristudiando le modalità dei delitti, tutti e due filmati da telecamere di sorveglianza, giunge alla conclusione che l’assassino ha con ogni probabilità voluto uccidere sapendo che la vittima avrebbe potuto donare il proprio cuore ad una persona in attesa di trapianto e con lo stesso gruppo sanguigno.

Debito di sangue: il cast

Abbiamo visto la trama di Debito di sangue, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Clint Eastwood: Terry McCaleb
  • Jeff Daniels: Jasper “Buddy” Noone
  • Wanda De Jesus: Graciella Rivers
  • Anjelica Huston: Dr.ssa Bonnie Fox
  • Tina Lifford: Det. Jaye Winston
  • Dylan Walsh: Det. John Waller
  • Paul Rodriguez: Det. Ronaldo Arrango
  • Mason Lucero: Raymond Torres
  • Gerry Becker: Mr. Tolliver
  • Rick Hoffman: James Lockridge
  • Alix Koromzay: Mrs. Cordell
  • Igor’ Žižikin: Mikhail Bolotov
  • Maria Quiban: Gloria Torres

Streaming e tv

Dove vedere Debito di sangue in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv domenica 19 luglio: Finale Mondiali 2026, Racconto di una notte
TV / Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv domenica 19 luglio: Finale Mondiali 2026, Racconto di una notte
TV / Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario
TV / Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo
TV / Sotto il sole di Riccione: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 14esima puntata
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Cerimonia chiusura Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vederla
TV / Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: tutto quello che c’è da sapere
TV / Messa in tv 19 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca