Ascolti tv domenica 19 luglio: Finale Mondiali 2026, Racconto di una notte

Ascolti tv domenica 19 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 19 luglio2026? Su Rai 1 è andata in onda la finale dei Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Passione. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Vi presento Joe Black. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Sotto il sole di Riccione. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 19 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.