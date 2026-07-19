Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sotto il sole di Riccione: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Sotto il sole di Riccione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sotto il sole di Riccione, film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix. Il film prende il nome dal singolo Riccione dei Thegiornalisti, che ne fa anche da colonna sonora assieme ad altri loro successi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un’estate a Riccione, meta frequentata dai giovani, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro cerca l’amore, l’amicizia e il divertimento. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l’amore in tarda età. Sulla colonna sonora dei Thegiornalisti, si susseguono le vicende estive che porteranno a dei cambiamenti nelle vite dei protagonisti.

Sotto il sole di Riccione: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto il sole di Riccione, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Cristiano Caccamo: Ciro
  • Davide Calgaro: Furio
  • Matteo Oscar Giuggioli: Tommy
  • Ludovica Martino: Camilla
  • Saul Nanni: Marco
  • Fotinì Peluso: Guenda
  • Claudia Tranchese: Emma
  • Lorenzo Zurzolo: Vincenzo
  • Giulia Schiavo: Mara
  • Maria Luisa De Crescenzo: Bea
  • Sergio Ruggeri: Giorgio
  • Rosanna Sapia: Violante
  • Tommaso Paradiso: se stesso
  • Luca Ward: Lucio
  • Andrea Roncato: Gualtiero
  • Isabella Ferrari: Irene

Streaming e tv

Dove vedere Sotto il sole di Riccione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 19 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario
TV / Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo
Ti potrebbe interessare
TV / Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario
TV / Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 14esima puntata
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Cerimonia chiusura Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vederla
TV / Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: tutto quello che c’è da sapere
TV / Messa in tv 19 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ascolti tv sabato 18 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, Kong: Skull Island
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
Ricerca