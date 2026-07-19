Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata

Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’14esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir fa una sorpresa a Canfeza: affitta un locale in cui la ragazza potrà aprire il suo negozio. Felice, Canfeza decide di ringraziarlo preparando con le proprie mani i manti, il piatto preferito di Mahir, e organizzando una cena romantica. Ma, poco prima della cena, Havos consegna di nascosto alla ragazza la lettera trovata in camera di Sureyya. Le confessa inoltre che Afet la sta cercando. Turbata, Canfeza telefona in ospedale, ma scopre che Sureyya non vuole parlarle. Affronta quindi Mahir, che ammette l’esistenza della lettera, sostenendo di non averla mai vista. Intanto Efsane escogita un piano per trascorrere la serata con Ferman: l’uomo fingerà di non sentirsi bene per sottrarsi alla festa di fidanzamento di Felek e poter restare a casa da solo con Efsane. Sare viene umiliata all’ingresso di un ristorante elegante dove Salih l’aveva invitata a cena. Ferita, decide di andarsene. Ma Salih la raggiunge e le confessa di essersi innamorato di lei.

Havos, Efsane riesce a nascondersi appena in tempo. Confessa alla donna di essere incinta del figlio di Ferman. Intanto, Mahir e Canfeza cercano di ritagliarsi un momento di serenità lontano dalle tensioni che li circondano. Tuttavia, la loro tranquillità dura poco. Selim si è infatti introdotto in casa e ha chiesto a Ceylan di sposarlo. La situazione precipita quando Asaf e Mahir intervengono e lo affrontano con rabbia. Ceylan, ferita e in aperto conflitto con la sua famiglia, difende Selim e fugge con lui, lasciando tutti sconvolti. Afet è costretta a confessare di aver scritto la lettera che aveva quasi ucciso Sureyya, nel tentativo di allontanarla da Canfeza. La rivelazione provoca la furia di Asaf, che si sente tradito dalla donna con cui ha condiviso tutta la vita. Incapace di perdonarla, Asaf annuncia la decisione di divorziare, gettando Afet nella disperazione.

Canfeza è emozionata per il nuovo negozio e ha in programma di iniziare i lavori di ristrutturazione. Nel frattempo, Asaf e Afet sono ai ferri corti e Afet chiede aiuto a Mahir e Canfeza per convincerli a parlare ad Asaf e cercare di farlo ragionare. Mahir si dice disposto, anche se Canfeza è ancora arrabbiata con Afet. Surreya è stata dimessa dall’ospedale e tornata alla villa si dice molto felice del nuovo negozio di Canfeza. Sevde si infuria perché capisce che il signor Asaf tratta Canfeza in modo diverso rispetto a lei, ed è talmente sconvolta da svenire. Arrivate al negozio, Sare e Canfeza soccorrono un anziano che sviene davanti alla porta. Insieme a loro, accorre anche Bogac, gestore del bar di fianco al negozio di Canfeza. L’anziano Yasar racconta di essere vittima di alcuni criminali che spacciandosi per la polizia gli hanno chiesto un’ingente somma di denaro, altrimenti sarebbe stato arrestato per suoi presunti legami con un’organizzazione terroristica.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.