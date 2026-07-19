Cerimonia chiusura Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 19,35 su Rai 1 e Dazn andrà in onda la Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 che si terrà al New Jersey Stadium di New York prima della finale tra Spagna e Argentina. Dove vedere la Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 (prima della finale Spagna-Argentina) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Lo spettacolo, come detto, andrà in onda intorno alle ore 19,35 e sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma di contenuti sportivi Dazn.

Anticipazioni

Sul palco che sarà allestito al centro dello stadio di New York saliranno alcune delle più grandi star internazionali. Tra i protagonisti ci sarà anche un tocco d’Italia con Laura Pausini, affiancata da Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise. Possibili poi altre grandi sorprese. A precedere il calcio d’inizio sarà invece l’esibizione di Jennifer Hudson e Tony, che interpreteranno una versione speciale dell’inno nazionale degli Stati Uniti. La cerimonia, realizzata in collaborazione con Balich Wonder Studio, inizierà 90 minuti prima della finale e punta a raccontare, attraverso musica e immagini, il viaggio vissuto dalle 48 nazionali protagoniste del torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico. “La cerimonia di chiusura susciterà la stessa emozione con cui il mondo è stato accolto durante le cerimonie di apertura in Canada, Messico e Stati Uniti, e chiuderà il cerchio per la Coppa del Mondo 2026. L’evento unirà musica, cultura e calcio, e porterà alla tanto attesa partita in cui sarà proclamato il campione di questa storica competizione”, ha spiegato Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo FIFA 2026.