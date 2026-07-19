Halftime show finale Mondiali 2026: cantanti, a che ora, durata e streaming

Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, la finale (tra Spagna e Argentina), in programma stasera – 19 luglio 2026 alle ore 21 – avrà anche un halftime show, uno spettacolo sul modello del Super Bowl. Un vero e proprio show sul prato del New Jersey Stadium di New York che intratterrà i tifosi e appassionati di calcio tra il primo e il secondo tempo della finalissima. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti

Il protagonista principale sarà Justin Bieber, pronto a esibirsi davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Con lui ci saranno Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin impegnato nella direzione artistica dello show. Undici minuti di spettacolo che accompagneranno l’intervallo della finale e che, secondo le aspettative della FIFA, potrebbero trasformarsi in uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre.

“La Coppa del Mondo FIFA unisce il mondo come nessun’altra cosa”, ha dichiarato Bieber in un comunicato. “Sono grato di far parte di questo Halftime Show, e ancora più grato sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l’accesso all’istruzione per i bambini di tutto il mondo”. Lo spettacolo sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, che si impegna a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso all’istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Il Fund ha già raccolto 50 milioni di dollari, e devolverà un dollaro per ogni biglietto venduto per le partite dei Mondiali al torneo.”La Coppa del Mondo FIFA è uno dei pochi momenti che riesce davvero a unire il mondo intero”, ha dichiarato Burna Boy. “Rappresentare l’Africa nello spettacolo dell’intervallo della prima finale della Coppa del Mondo FIFA è un privilegio e una responsabilità che non prendo alla leggera. Sono onorato di far parte di un’esibizione che non solo celebra il calcio e la cultura, ma contribuisce anche a creare maggiori opportunità per i bambini attraverso l’istruzione in tutto il mondo”. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha aggiunto: “Quando si parla di ciò di cui il mondo ha bisogno, non c’è niente di più importante dell’istruzione. Siamo orgogliosi che Justin Bieber si unisca a Madonna, Shakira e ai BTS per essere co-protagonista dell’intervallo della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund e della nostra missione di ampliare l’accesso a un’istruzione di qualità e alle opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo”.

Halftime show finale Mondiali 2026: a che ora e durata

Ma quanto dura (durata) l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Lo spettacolo musicale, come anticipato, avrà una durata di 11 minuti e si terrà all’intervallo della partita tra Spagna e Argentina (indicativamente intorno alle ore 21,45). Vista la novità dell’inserimento dell’evento durante la pausa di gioco è da capire quanto durerà nel complesso l’intervallo della partita. Ovvero quanto tempo le due squadre resteranno nei rispettivi spogliatoi. Solitamente nel calcio la pausa tra i due tempi di gioco è di 15 minuti, ma c’è chi ipotizza che per la finalissima di New York si possa arrivare a 25-30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026 (Spagna-Argentina) in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, andrà in onda intorno alle ore 21,45 e sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma di contenuti sportivi Dazn.