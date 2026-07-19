Ascolti tv sabato 18 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 luglio2026? Su Rai 1 è andato in ondato in onda il Mondiale di calcio 2026. Su Rai 2 Il killer gioca con il fuoco. Su Rai 3 Ricomicio da tre. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Kong: Skull Island. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.