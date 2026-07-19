A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario

A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026 in programma stasera, 19 luglio? Lo spettacolo si terrà all’intervallo della finalissima tra Spagna e Argentina, indicativamente intorno alle ore 21,45.

Durata

Ma quanto dura (durata) l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Lo spettacolo musicale, come anticipato, avrà una durata di 11 minuti e si terrà all’intervallo della partita tra Spagna e Argentina (indicativamente intorno alle ore 21,45). Vista la novità dell’inserimento dell’evento durante la pausa di gioco è da capire quanto durerà nel complesso l’intervallo della partita. Ovvero quanto tempo le due squadre resteranno nei rispettivi spogliatoi. Solitamente nel calcio la pausa tra i due tempi di gioco è di 15 minuti, ma c’è chi ipotizza che per la finalissima di New York si possa arrivare a 25-30 minuti.

Cantanti

Ma quali saranno i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Il protagonista principale sarà Justin Bieber, pronto a esibirsi davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Con lui ci saranno Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin impegnato nella direzione artistica dello show. Undici minuti di spettacolo che accompagneranno l’intervallo della finale e che, secondo le aspettative della FIFA, potrebbero trasformarsi in uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre.