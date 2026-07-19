Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026: orario

A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026 in programma stasera, 19 luglio? Lo spettacolo si terrà all’intervallo della finalissima tra Spagna e Argentina, indicativamente intorno alle ore 21,45.

Durata

Ma quanto dura (durata) l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Lo spettacolo musicale, come anticipato, avrà una durata di 11 minuti e si terrà all’intervallo della partita tra Spagna e Argentina (indicativamente intorno alle ore 21,45). Vista la novità dell’inserimento dell’evento durante la pausa di gioco è da capire quanto durerà nel complesso l’intervallo della partita. Ovvero quanto tempo le due squadre resteranno nei rispettivi spogliatoi. Solitamente nel calcio la pausa tra i due tempi di gioco è di 15 minuti, ma c’è chi ipotizza che per la finalissima di New York si possa arrivare a 25-30 minuti.

Cantanti

Ma quali saranno i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Il protagonista principale sarà Justin Bieber, pronto a esibirsi davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Con lui ci saranno Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin impegnato nella direzione artistica dello show. Undici minuti di spettacolo che accompagneranno l’intervallo della finale e che, secondo le aspettative della FIFA, potrebbero trasformarsi in uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo
TV / Sotto il sole di Riccione: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo
TV / Sotto il sole di Riccione: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 14esima puntata
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Cerimonia chiusura Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vederla
TV / Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: tutto quello che c’è da sapere
TV / Messa in tv 19 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ascolti tv sabato 18 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, Kong: Skull Island
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
Ricerca