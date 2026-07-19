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Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, la finale (tra Spagna e Argentina), in programma stasera – domenica 19 luglio 2026 alle ore 21 – avrà anche un halftime show, uno spettacolo sul modello del Super Bowl. Un vero e proprio show sul prato del New Jersey Stadium di New York che intratterrà i tifosi e appassionati di calcio tra il primo e il secondo tempo della finalissima. Dove vedere l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026 (Spagna-Argentina) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Lo spettacolo andrà in onda intorno alle ore 21,45 e sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma di contenuti sportivi Dazn.

Durata

Ma quanto dura (durata) l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Lo spettacolo musicale avrà una durata di 11 minuti e si terrà all’intervallo della partita tra Spagna e Argentina (indicativamente intorno alle ore 21,45). Vista la novità dell’inserimento dell’evento durante la pausa di gioco è da capire quanto durerà nel complesso l’intervallo della partita. Ovvero quanto tempo le due squadre resteranno nei rispettivi spogliatoi. Solitamente nel calcio la pausa tra i due tempi di gioco è di 15 minuti, ma c’è chi ipotizza che per la finalissima di New York si possa arrivare a 25-30 minuti.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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