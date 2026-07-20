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Cash Out 2 – High Rollers: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Cash Out 2 – High Rollers: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 20 lugli0 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cash Out 2 – High Rollers, film diretto da Randall Emmett con John Travolta, Lukas Haas, Gina Gershon, Kelly Greyson, Natali Yura, Quavo, Caras, Demián Castro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il mago del furto Mason vive il sogno di ogni criminale: viaggiare tra isole paradisiache con la sua banda e l’amore della sua vita, Decker, grazie alla fortuna accumulata con il suo ultimo colpo. Tutto però crolla quando la sua vecchia conoscenza Salazar rapisce Decker, costringendolo a tentare un colpo quasi impossibile in un casinò per salvarla.

Cash Out 2 – High Rollers: il cast

Abbiamo visto la trama di Cash Out 2 – High Rollers, ma qual è il cast? Tra gli attori principali: John Travolta, Lukas Haas, Gina Gershon, Kelly Greyson, Natali Yura, Quavo, Caras, Demián Castro.

Streaming e tv

Dove vedere Cash Out 2 – High Rollers in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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