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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 20 luglio 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 20 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, il suo ingresso in carcere a Bollate e il conseguente dibattito sulla legittima difesa saranno al centro della sesta puntata di “Filorosso”, in onda questa sera, lunedì 20 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà la vicenda e le polemiche riapertesi sul rapporto tra giustizia, sicurezza e diritto alla difesa. A parlarne saranno il giornalista e saggista Paolo Mieli, l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e il direttore editoriale de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino.

Inoltre, il giorno dopo il XXXIV anniversario della strage di Via d’Amelio (19 luglio 1992), dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque degli agenti della sua scorta, sarà ospite in studio per un’intervista sui temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo.

A commentare i principali fatti dell’attualità ci saranno anche l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, l’esponente del Partito Democratico, Alessia Morani, il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il direttore del quotidiano Il Tempo Daniele Capezzone. Ampio spazio sarà dedicato anche agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, le giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina. In collegamento il biologo Luciano Garofano, il genetista Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 20 luglio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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