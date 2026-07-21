Delibal – Dolce veleno: tutto quello che c’è da sapere sul film
Delibal – Dolce veleno: trama, cast e streaming del film
Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Delibal – Dolce veleno, film (commedia sentimentale) del 2025 diretto da Ali Bilgin con Çagatay Ulusoy, Leyla Lydia Tugutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkiran, Laçin Ceylan, Toprak Saglam, Barys Aytaç. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Per Baris e Fusun, il mito dell’amore a prima vista sembra davvero possibile. Dopo un primo periodo idilliaco, però, arrivano le difficoltà: le divergenze caratteriali, i sogni in comune da realizzare, le pressioni che il mondo del lavoro riversa su entrambi.
Delibal – Dolce veleno: il cast
Abbiamo visto la trama di Delibal – Dolce veleno, ma qual è il cast? Tra gli attori principali figurano: Çagatay Ulusoy, Leyla Lydia Tugutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkiran, Laçin Ceylan, Toprak Saglam, Barys Aytaç.
Streaming e tv
Dove vedere Delibal – Dolce veleno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 21 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Mediaset.