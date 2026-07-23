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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di stasera Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera. Nel frattempo, in reparto finisce anche un famoso travel blogger, che viene affidato alle cure di Federico. Un incontro che rischia di creare più di qualche problema.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Doc 3, mentre viene ricoverato un panettiere con strani sintomi, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto. Forse però Andrea ha trovato una nuova “vela”: il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve. E così, mentre lui cerca di convincere Agnese ad accompagnarlo, in reparto Federico finisce sotto pressione e Riccardo si trova ad affrontare un caso che lo manda in crisi e spinge al limite il suo rapporto con Martina.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Luca Argentero: Andre Fanti
  • Matilde Gioli: Giulia Giordano
  • Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna
  • Sara Lazzaro: Agnese Tiberi
  • Giovanni Scifoni: Enrico Sandri
  • Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi
  • Marco Rossetti: Damiano Cesconi
  • Giacomo Giorgio: Federico Lentini
  • Laura Cravedi: Martina Cravelli
  • Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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