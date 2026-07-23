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TV

Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)

Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Al suo fianco confermati Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Marco Rossetti. Nel corso della stagione il reparto si arricchirà poi con l’arrivo di tre specializzandi promettenti: Federico, Martina e Lin… Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Doc – Nelle tue mani 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Doc – Nelle tue mani 3, ma quante puntate sono previste in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 16 luglio 2026; l’ottava e ultima giovedì 3 settembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 16 luglio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: giovedì 23 luglio 2026 OGGI
  • Terza puntata: giovedì 30 luglio 2026
  • Quarta puntata: giovedì 6 agosto 2026
  • Quinta puntata: giovedì 13 agosto 2026
  • Sesta puntata: giovedì 20 agosto 2026
  • Settima puntata: giovedì 27 agosto 2026
  • Ottava puntata: giovedì 3 settembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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