Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti della prima puntata saranno il filosofo della scienza Telmo Pievani e il microbiologo Donato Giovannelli che guideranno gli spettatori in un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta per scoprire come la vita si adatti agli ambienti più estremi e come la loro conoscenza possa cambiare il modo di guardare la Terra e il posto di ognuno nell’universo.

Dalla scienza all’arte con Jacopo Veneziani, storico dell’arte, che racconterà il profondo legame tra creatività e natura. Un intreccio di linguaggi che proseguirà con Daniele Michienzi, insegnante di italiano e latino in un liceo di Milano. Laureato in Linguaggi dei Media e in Lettere Moderne, Michienzi da sempre mette in relazione linguistica e letteratura con le dinamiche della comunicazione contemporanea. A “Kilimangiaro” presenterà il suo primo libro “Latin Lover”, una dichiarazione d’amore alla lingua e alla letteratura latina e a quegli elementi che ancora oggi avvicinano all’Impero romano.

Lo sguardo si sposterà poi sull’attualità con il talk – di Maura Gancitano e Maria Luisa Frisa – dedicato al rapporto tra corpo, salute e società. Partendo dal caso del Giappone e dalla discussa legge che lega il peso corporeo alla prevenzione sanitaria, la filosofa e la teorica della moda rifletteranno su come il corpo sia diventato uno spazio di giudizio, controllo e aspettative, attraversato da fattori sociali, economici e culturali che vanno ben oltre la semplice volontà individuale. Un confronto su body shaming, nuovi ideali di bellezza e trasformazioni dell’immagine per capire come sta cambiando il modo in si guardano e si raccontano i corpi.

Infine, torna Diego Gastaldi – amico di “Kilimangiaro”, sportivo in carrozzina e instancabile viaggiatore – che racconterà le sue avventure tra Europa, Africa e Canarie. Gastaldi arriverà in studio a bordo del suo nuovo furgone, pronto a partire verso nuove scoperte.