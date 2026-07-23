Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2026

Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio a quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna: dalla morte di Abderrahim Fakir, durante un intervento delle forze dell’ordine, agli scontri in piazza Maggiore tra manifestanti e agenti. Spazio anche alle polemiche generate dalla condanna di Mario Roggero e a un approfondimento sul caso Garlasco. Infine, una pagina sui danni provocati dal cambiamento climatico tra eventi estremi e caldo torrido.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.