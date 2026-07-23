Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2026

Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio a quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna: dalla morte di Abderrahim Fakir, durante un intervento delle forze dell’ordine, agli scontri in piazza Maggiore tra manifestanti e agenti. Spazio anche alle polemiche generate dalla condanna di Mario Roggero e a un approfondimento sul caso Garlasco. Infine, una pagina sui danni provocati dal cambiamento climatico tra eventi estremi e caldo torrido.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della quarta puntata
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 23 luglio
TV / Ascolti tv mercoledì 22 luglio: Il diritto di contare, Temptation Island 2026
TV / Il diritto di contare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il corriere – The Mule: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della sesta puntata
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 22 luglio
Ricerca