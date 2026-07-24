Ascolti tv giovedì 23 luglio: Doc – Nelle tue mani 3, Tim Battiti Live

Ascolti tv giovedì 23 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 23 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani 3. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Tim Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 23 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.