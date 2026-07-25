Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Svanita nel nulla: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Pixabay
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Svanita nel nulla: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Svanita nel nulla è il film in onda su Rai 2 questa sera, 25 luglio 2026, alle ore 21.20 diretto da Cat Hostick in prima visione. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama e cast

Lena è una donna Amish che fa ritorno nella sua comunità portando con sé molti segreti, tra cui una valigia piena di contanti. Quando sua figlia viene rapita, Lena chiede aiuto a un’amica: una donna che ha lasciato la comunità diversi anni prima, e che ora è diventata una celebrità sui social. Nel cast attori molto celebri come Elise Bauman, Benjamin Sutherland, Jorja Cadence, Allegra Fulton, Jamie Champagne, Devon MacDonald, Sam Wexler, Michael Ellero.

Streaming e tv

Dove vedere Svanita nel nulla in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 25 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Festival del Circo di Montecarlo: tutto quello che c’è da sapere
TV / Il mondo perduto – Jurassic Park: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Festival del Circo di Montecarlo: tutto quello che c’è da sapere
TV / Il mondo perduto – Jurassic Park: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Ascolti tv venerdì 24 luglio: Tim Summer Hits, L’erede, Quarto grado
TV / Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della terza puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Amiamoci finché siamo vivi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
Ricerca