Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv venerdì 24 luglio: Tim Summer Hits, L’erede, Quarto grado

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 24 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits. Su Rai 3 Amiamoci finché siamo vivi. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 24 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della terza puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della terza puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Amiamoci finché siamo vivi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
TV / Ascolti tv giovedì 23 luglio: Doc – Nelle tue mani 3, Tim Battiti Live
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2026
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della quarta puntata
Ricerca