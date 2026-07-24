Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026

Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ultimo appuntamento stagionale con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento, arricchito da testimonianze inedite, sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero. Spazio anche al caso Chico Forti: nel corso della puntata sarà proposta un’intervista a Bradley Pike, fratello di Dale, arrivato in Italia per difendere l’imprenditore triestino, convinto della sua innocenza.

Inoltre, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco e sull’omicidio, con profanazione della tomba, di Pamela Genini. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Nicodemo Gentile, Don Patrizio e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 24 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.