L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 24 luglio

Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Melek trova il coraggio per chiedere a Sevde chi siano i suoi veri genitori. Ma Sevde si agita e la caccia. Quando resta sola, torna in casa e trova Yusuf, inviato da Sultan, che le punta una pistola. Akif aspetta Serhat in un ristorante, ma nell’attesa viene raggiunto da Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat. I Kordagli sono in subbuglio per la vicenda dei reperti archeologici, mentre Akif trama per venderli di nascosto.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.