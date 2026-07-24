Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 24 luglio

Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Melek trova il coraggio per chiedere a Sevde chi siano i suoi veri genitori. Ma Sevde si agita e la caccia. Quando resta sola, torna in casa e trova Yusuf, inviato da Sultan, che le punta una pistola. Akif aspetta Serhat in un ristorante, ma nell’attesa viene raggiunto da Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat. I Kordagli sono in subbuglio per la vicenda dei reperti archeologici, mentre Akif trama per venderli di nascosto.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della terza puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della terza puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026
TV / Amiamoci finché siamo vivi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
TV / Ascolti tv giovedì 23 luglio: Doc – Nelle tue mani 3, Tim Battiti Live
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2026
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della quarta puntata
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
Ricerca