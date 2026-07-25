La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il barone de Valladeres minaccia Catalina e le intima di lasciare la Promessa da sola, lasciando figli e marito, lei ovviamente non cede, ma resta scossa dalle minacce. Curro vede il barone andarsene, ma Catalina gli chiede di non dire a nessuno della sua visita. Leocadia paga il dottor Peribanez affinchè dica che la figlia non può ancora uscire dalla sua camera, al fine di tenerla lontana da Lorenzo. Inizia a diffondersi la notizia che Lope e Vera si sono lasciati. Cristobal dice chiaramente a Lorenzo che ce l’ha con lui e Pia soprattutto, perché si fanno proteggere da Manuel e mettono in discussione la sua autorità. Lorenzo si complimenta con Jacobo per essere riuscito a far ammettere Martina nella Fondazione, ma lui nega il suo coinvolgimento. Tono dice chiaramente a Enora che non vede l’ora di sposarsi, ma lei tergiversa. Petra soffre di un terribile torcicollo, Samuel preoccupato per lei, controlla la sua ferita, ma la trova bene.

Lope riprende conoscenza dopo aver battuto la testa. Catalina si rifiuta di arrendersi, ma questo non impedisce a Leocadia di cercare di manipolarla. Santos decide di umiliare il padre assegnandogli i compiti più difficili in modo gratuito e Pia cerca di intervenire in difesa di Ricardo con don Cristobal. Ciononostante, Ricardo viene mandato a piedi a Villalquino, zoppicante. Lope e Vera cercano di gestire la loro rottura, argomento che però lei non sembra voler affrontare con le sue amiche. Manuel annuncia ufficialmente a Enora e Tono la nascita della loro nuova impresa. Il barone de Valladares si presenta alla Promessa per convincere ancora una volta Catalina a cedere e ad andarsene, ma lei non cedere. La minaccia velata dell’uomo però si palesa quando lei trova una pistola nella culla dei figli.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.